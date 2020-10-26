مجلس النواب يمضي بفقرات جدول أعمال الجلسة لحين الإتفاق على الدوائر الإنتخابية لكركوك ونينوى

2020/10/26 | 22:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب المضي بفقرات جدول أعمال الجلسة لحين الإنتهاء من المناقشات والمداولات حول الفقرة أولاً التي تتعلق بشأن الإتفاق على الدوائر الإنتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى إستكمالاً لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي القادم.

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