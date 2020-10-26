الكعبي يعلن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بتشكيل مفوضية مستقلة وقانون انتخابات مجلس النواب والمضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/26 | 22:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلن النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي ، عن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابات مجلس النواب وبصدد المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الكعبي ” نحيي الشعب العراقي في ذكرى احياء تظاهرة تشرين ونشكر قواتنا الامنية على تحملها الاذى من المندسين”.

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