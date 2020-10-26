2020/10/26 | 22:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة الفنية والتطوير بالهيئة التطبيعية اللاعب الدولي السابق د. حيدر عبد القادر يعتذر عن الاستمرار بعمله لعدم تفرغه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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