الوثنيه والتوحيد - عبد الفتاح علي رضا

2020/10/26 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا بعد أن تطور وتكامل وعي الأنسان وادراكه بدء يفكر بالظواهر الطبيعيه التي تحدث من حوله والتي بعض منها تصيبه بأذى شديد وكذلك محاوته الى الأجوبة على الأسئلة الوجودية .وقد اوصله تفكيره الطويل الى وجود قوى ماوراء الطبيعة هي التي تسبب وتتحكم بتلك القوى الطبيعية وقد جعل لكل ظاهرة من تلك الظواهر الطبيعية اله جسده على شكل وثن أو صنم يتعبده ويقدم له القرابين ليتفادى غضبها وأذاها .ان تنوع الألهة واختلاف مسميات ......





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