في ذكرى استشهاد المناضل الماركسي اللينيني خط الشهيد زروال : الشهيد كمال الحساني - الأماميون الثوريون

2020/10/26 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الأماميون_الثوريون "ليس من يكتب بدم القلب كمن يكتب بالحبر"، امل دنقل.ضد وهم الوحدة من أجل بناء أسس توحيد الماركسيين اللينينيينلما تحدث ماركس عن العنف الثوري، تأكد أولا بأن الدولة هي أداة لممارسة عنف الطبقات المسيطرة على الطبقات المضطهدة، فلا يمكن مواجهة عنف الدولة إلا بالعنف الثوري، فالحركة الثورية ضد استبداد الدولة لا معنى لها بدون ممارسة العنف الثوري.فجاء لينين ليؤكد مقولة ماركس الثورية حول ......





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