هذا الشّعار الشيطانى ( إلّا رسول الله ) الذى يفضح تأليه المحمديين لإله مصنوع - أحمد صبحى منصور

2020/10/26 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور هو تقديس لإله مصنوع لا علاقة له بخاتم النبيين عليهم ـ جميعا ـ السلام .



مقدمة: 1 ـ ردّا على الكاريكاتور المُسىء للنبى محمد قام شاب مخدوع بذبح مدرس فرنسى ، وغضبت فرنسا ورئيسها ، وتبنّى خطابا متشدّدا ، فتحول الأمر الى أزمة سياسية يتلاعب بها أردوغان وأئمة الكهنوت ، مع مظاهرات ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية ، ولا تزال الأزمة مشتعلة يستفيد بها إعلاميا وسياسيا أردوغان وأئمة الكهنوت ، ويدفع ـ و ......





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