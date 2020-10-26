وكيل أمير الايزيديين لشؤون العشائر يستقيل من منصبه

2020/10/26 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك أعلن وكيل أمير الايزيديين لشؤون العشائر في بيان، عن إستقالته من منصبه، اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 في بيان.ونشر “شيرزاد فاروق بك”، وكيل أمير الايزيديين لشؤون العشائر، قرار استقالته من خلال بيان رسمي جاء فيه، “عدم إرضاء أبناء شعبنا الايزيدي عن اتفاقيات التي أجريت في إختيار الأمير الجديد للايزيديين …

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