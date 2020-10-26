تجدد المصادمات في كربلاء

2020/10/26 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بتجدد المصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المصادمات تجددت بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب فلكة زيد وسط المحافظة".

واضاف ان "المصادمات استخدمت فيها الحجارة وقناني المولوتوف".

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