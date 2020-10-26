مجلس النواب يمضي بجدول اعماله لحين الاتفاق على الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى

2020/10/26 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر مجلس النواب المضي بفقرات جدول أعمال جلسته اليوم ، لحين الإنتهاء من المناقشات والمداولات حول الفقرة أولاً التي تتعلق بشأن الإتفاق على الدوائر الإنتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى إستكمالاً لقانون انتخابات مجلس النواب الجديد .وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧، و القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢./انتهى5

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