اللواء رسول ينفي تصريحات نسب إليه عن المتظاهرين..ماذا قال؟

2020/10/26 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء...

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