محدث.. خسائر النفط تتجاوز 3% عند التسوية مع مخاوف كورونا

2020/10/26 | 22:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على

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