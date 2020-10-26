مجلس النواب يرجئ جلسته ربع ساعة

2020/10/26 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرجأ مجلس النواب يرجئ جلسته المنعقدة مساء اليوم ربع ساعة.

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