الانبار.. عودة أكثر من 100 نازح الى مناطقهم الأصلية

2020/10/26 | 22:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (29) اسرة نازحة بواقع (128) فردا من مخيم المدينة السياحية الى مناطقهم الاصلية في محافظة الانبار، مبينة ان ذلك يأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، يوم الاثنين: انه " باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة بواقع (128) فردا من مخيم المدينة السياحية الى مناطقهم الاصلية في اقضية الرمادي و الرطبة و هيت و جزيرة الخالدية في محافظة الانبار ".

وأضاف جهاكير، ان" في الايام القليلة القادمة سيتم عودة دفعة جديدة اخرى الى مناطقهم الأصلية ، مشيرا الى عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار و وزارة النقل و تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة‌

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