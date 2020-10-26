2020/10/26 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري ، محمد رمضان ، منذ عدة أشهر حصوله على سيارة فارهة، ورخصة قيادة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، و كتب حينها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر فى دولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس حصوله على رخصة قيادة من الإمارات وكالة الصحافة المستقلة.

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