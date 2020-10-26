رسول ينفي تصريحات نسبت اليه في وسائل الإعلام ويهدد بالمقاضاة

2020/10/26 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصريح نسب له حول وجود معلومات استخبارية كافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين.

وقال رسول في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (26 تشرين الاول 2020) ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصريح نسب له بشأن وجود معلومات استخبارية كافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين السلميين ومسيطرة على مناطق أو قرب ساحة التظاهر، وأنه سيتم التحرك في الوقت المناسب لإنهاء تواجدهم بين المتظاهرين".

وأضاف، أنه" لم يصرح بمثل هذا التصريح كما تداوله البعض"، وأن "جميع التصريحات تكون عبر حساباته الرسمية سواء كانت مكتوبة أو مرئية".

ودعا الناطق إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، وعلى من يروج للأخبار الكاذبة أن يضع مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية"، مؤكدا في الوقت نفسه ، "الاحتفاظ بحق مقاضاة كل من يقوم ببث الشائعات المغرضة".

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