2020/10/26 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1118 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، تمكنها من الوصول الى حقل كبير جدا من العبوات الناسفة في تلعفر غربي نينوى.

وقال المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (26 تشرين الأول 2020)، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من لواء المشاة 73 من الوصول الى حقل كبير جدا من العبوات الناسفة يضم المئات منها في قرية تل السمن بقضاء تلعفر غربي نينوى" .

وأضاف البيان، "وسوف تباشر مفارز هندسة الفرقة برفعها تباعا لكثرتها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. العثور على حقل ناسف كبير جدا (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. العثور على حقل ناسف كبير جدا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).