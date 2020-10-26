البرهان: لم نتعرض لأي ضغوط أميركية من أجل التطبيع مع إسرائيل

2020/10/26 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أن قضية التطبيع مع إسرائيل لا ترتبط بأي ضغوطات من قبل الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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