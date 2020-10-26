2020/10/26 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تفاصيل إصابة لاعبه الصربي ألكسندر بريجوفيتش، ومدة غيابه المتوقعة.



وحسب بيان رسمي نشره الاتحاد اليوم الإثنين، أظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش معاناته من إصابة عضلية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يستغرق أسبوعين.



وبهذا يتأكد غياب المهاجم الصربي عن الاتحاد في مباراة الديربي المقبلة ضد الأهلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بريجوفيتش وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بريجوفيتش) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بريجوفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).