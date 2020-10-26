2020/10/26 | 22:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور مجلس التأبين لمدير علاقات الاولمبية الراحل يوسف خوشابا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية صباح الكناني يقيم مجلس عزاء في منزله لتأبين الراحل يوسف خوشابا first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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