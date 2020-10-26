وشاية ،،،،،،، - منصور الريكان

2020/10/26 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان كنت أمشي متبختراً بسوق المدينة العامرةْعلى الجنب مني وأمامي رأيت أبناء جلدتي هرولواوقالوا أغاروا علينا بنو ناكد اهربواأنا من سليل السيوفْ وصهيل الخيول التي ما انكفأتْلقد غادرني صحبتي لحظة احتدام اللقاءْعيّروني لكون سيفي صديء ونسيت سرجي وحصانيْإلى مَ التحدث فقد أغبر الوقت وداهمتني الخيولْوها أنا أسيرٌ ولم يقتلني الحرسْوطافوا بي البلاد التي كانت بلاديْوقالوا ب ......





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