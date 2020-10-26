2020/10/26 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حميد_زناز من البديهي أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية كانت دائما شأنا عالميا لا يخص المواطنين الامريكيين و إنما كل المواطنين في العالم لما لها من تأثير على حياة الانسان اينما كان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دونالد ترامب او الطوفان؟ - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حميد_زناز من البديهي أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية كانت دائما شأنا عالميا لا يخص المواطنين الامريكيين و إنما كل المواطنين في العالم لما لها من تأثير على حياة الانسان اينما كان.
انتخابات قد تغير مصير دول و مناطق بكاملها في العالم.
وإن شهدت في كل مرة تنافسا شرسا بين مرشحي الحزبين الديمقراطي و الجمهوري، فيبدو أن الامور س ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دونالد ترامب او الطوفان؟ - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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