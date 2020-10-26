دونالد ترامب او الطوفان؟ - حميد زناز

2020/10/26 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز من البديهي أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية كانت دائما شأنا عالميا لا يخص المواطنين الامريكيين و إنما كل المواطنين في العالم لما لها من تأثير على حياة الانسان اينما كان.



انتخابات قد تغير مصير دول و مناطق بكاملها في العالم.



وإن شهدت في كل مرة تنافسا شرسا بين مرشحي الحزبين الديمقراطي و الجمهوري، فيبدو أن الامور س ......





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