'ابو طلحة واحمد العراقي' في قبضة القوات الامنية

2020/10/26 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة كركوك، الاثنين، عن اعتقال إرهابيين خطرين من عصابات داعش.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن كركوك / وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب / فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك / وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة ارهاب محافظة السليمانية".

واضافت ان "الحادث أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي الملقب ( ابو طلحة ) المسؤول على حركة عصابات داعش الارهابي ونقل الاسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات والارهابي الملقب ( احمد عبدالله العراقي ) الذي يقوم بتوزيع الأموال ما تسمى ( الكفالات) على العناصر الارهابية في محافظة كركوك".





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