صور| أحداث السفارة الفرنسيّة في بغداد.. لماذا انسحب

2020/10/26 | 23:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتظاهرت جموع، الإثنين، أمام السفارة الفرنسية في بغداد، بعد تحشيد من منصات "ولائية"، تنديدًا بتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن الرسوم الكاريكاتورية التي تتناول النبي محمد.

نظمت حركة تابعة لفصائل مسلحة وقفة أمام السفارة الفرنسيّة في بغداد

وأعلنت جماعة "ربع الله"، التابعة لفصائل مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في بيان الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر، تنظيم "وقفة استنكارية" عند السفارة الفرنسية في بغداد، عصرًا، وتحت شعار "اغضب لرسول الله".

واستمرت الوقفة، التي شهدت حرق العلم الفرنسي وصور الرئيس الفرنسيّ ماكرون ورفع صور تسخر منه، ساعة واحدة فقط، حيث طلبت المنصات المسؤولة عن ترويج نشاطات الفصائل المسلحة، من المتظاهرين الانسحاب بسرعة "بشكل كامل لضرورة أمنية قصوى".

واتخذت السلطات، إجراءات مشددة عبر نشر قوات حفظ النظام بشكل كثيف، تحسبًا لإقدام المجاميع على أعمال حرق وتخريب، كما حدث في أنشطة سابقة نظمتها فصائل مسلحة في بغداد.

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، إن "القوات التي انتشرت عند السفارة الفرنسيّة تلقت أوامر مشددة بعدم التهاون مع أي محاولة لاقتحام المبنى أو إضرام النيران فيه".

واعتقلت السلطات الأمنية، مؤخرًا، عناصر على صلة بالفصائل المسلحة يتهمون بالمسؤولية عن أعمال الحرق والتخريب التي طالت مقر الحزب الديمقراطي الكردستانيّ وسط العاصمة.

وبيّن الضابط الذي تحفظ على كشف هويته لدواع أمنية، أن "الإجراءات الأمنية شهدت انتشار عناصر من أجهزة الاستخبارات، لرصد المسؤولين عن أعمال عنف متوقعة قد تنفذها حركة ربع الله، وهو ما دفع عناصر الحركة إلى الانسحاب بسرعة".

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