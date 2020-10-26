اعتقال ارهابيين في كركوك بمعاونة مكافحة ارهاب السليمانية

2020/10/26 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، عن اعتقال إرهابيين خطرين من عصابات داعش، مبينة ان الاعتقال جاء بدعم من مفرزة فنية لجهاز مكافهة ارهاب محافظة السليمانية.

وقالت القيادة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الاتحادي، وبناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن كركوك/ وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب/ فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك/ وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة ارهاب محافظة السليمانية.

واضافت: ان الحادث أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي الملقب ( ابو طلحة ) المسؤول على حركة عصابات داعش الارهابي ونقل الاسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات والارهابي الملقب (احمد عبدالله العراقي) الذي يقوم بتوزيع الأموال ما تسمى ( الكفالات) على العناصر الارهابية في محافظة كركوك.

PUKmedia كركوك‌

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