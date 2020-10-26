السلطات الأمنية في كربلاء تعد خطة للتعامل مع المتظاهرين

2020/10/26 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة عمليات محافظة كربلاء، الاثنين، انها أعدت خطة متكاملة لحماية المتظاهرين، كاشفة عن إصابة 15 منتسبا بينهم 3 ضباط جراء أعمال الشغب التي رافقت تظاهرات أمس.

وذكر مدير إعلام القيادة، العميد، فاهم الكريطي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (26 تشرين الأول 2020)، إن "قيادة عمليات كربلاء، أعدت خطة متكاملة لحماية المتظاهرين والالتزام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام السلاح والإطلاقات النارية وحماية المتظاهرين وعدم الاحتكاك معهم".

وكشف الكريطي، عن حصول "أعمال شغب في ساحة التظاهر يوم أمس، واعتداء على القوات الامنية، أدى إلى إصابة 15 منتسبا بينهم 3 ضباط، وقسم من المنتسبين"، مشيرا إلى أن "الإصابات كانت فوق المتوسط".

ولفت المسؤول، إلى أن "قيادة العمليات هيأت قوة لحماية المتظاهرين على المناطق المحيطة بساحة التظاهر، فضلا عن توجيه دعوة للمتظاهرين بعدم الاحتكاك مع القوات الأمنية، وعدم الانجرار وراء المندسين"، مبينا أن "الوضع هادئ جدا حتى الآن، وأن عدد المتظاهرين أقل قياسا بيوم أمس".

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