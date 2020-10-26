عملية مشتركة تطيح بـ ’أبو طلحة’ و ’العراقي’ في كركوك (صور)

2020/10/26 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة محافظة كركوك، الاثنين، القاء القبض على إرهابيين خطرين ينتمون إلى تنظيم داعش.



وذكرت مديرية شرطة المحافظة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2020)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن كركوك/ وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب/ فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك/ وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة ارهاب محافظة السليمانية، أسفر عن إلقاء القبض على الارهابي الملقب (ابو طلحة) المسؤول على حركة عصابات داعش الارهابي ونقل الاسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات".

واضاف البيان انه "تم القاء القبض على الارهابي الملقب (احمد عبدالله العراقي) الذي يقوم بتوزيع أموال ما تسمى (الكفالات) على العناصر الارهابية في محافظة كركوك"، لافتاً الى انه "تم تسليمهما اصوليا الى مديرية الاستخبارات والامن حسب الاختصاص الوظيفي".

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