بعد اكتشاف ناسا المذهل.. ما أهمية

2020/10/26 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة ناسا الأميركية، ناسا، الاثنين، اكتشافا جديدا يتعلق بالقمر، حيث عثرت على دلائل وجود مياه في سطح تربته في الجزء الذي يضيء بسبب انعكاس القمر عليه.

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