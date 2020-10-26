بالوثيقة.. التعليم تقرر ان يكون دوام طلبة الدراسات العليا حضوريا لثلاثة أيام اسبوعياً

2020/10/26 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، ان يكون دوام طلبة الدراسات العليا حضوريا في القاعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع للعام الدراسي 2020/2021 .

وقالت الوزارة بحسب وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، انه “تقرر ان يكون دوام طلبة الدراسات العليا حضوريا في القاعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع للعام الدراسي 2020/2021 مع توظيف التعليم الإلكتروني وتقنياته”.

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