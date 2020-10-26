المالية النيابية: العجز المالي في البلاد 6 تريليون دينار شهريا

2020/10/26 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الأسبوع تنجز القراءة الثانية لإقرار قانون القرض الحكومي بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن مقدار العجز الشهري للعراق يصل إلى 6 تريليون دينار، مشيرة إلى أن تمرير قانون تمويل العجز المالي مرهون بتخفيض قيمة القرض الذي ينطوي عليه، مشددة على أن القراءة الثانية للمشروع ستتم خلال الأسبوع الحالي....

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