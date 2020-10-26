كورونا سلاح المواجهة بين ترامب وبايدن في الأسبوع الأخير قبل الانتخابات الأميركية

2020/10/26 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ــ الصباح الجديد : بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن امس الاثنين، الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، قبل موعد التصويت الحاسم في الثالث من الشهر المقبل.وتصدر ظهور حالات إصابة بالفيروس بين العاملين مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ما سُلطت عليه الأضواء في سباق الانتخابات.وزعم ترامب أنه تم إحراز ...

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