مسؤول صحي: فايروس كورونا سيصيب فردا من كل عائلة بالاقليم

2020/10/26 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تغلق عشرات المحال وتغرم مئات المواطنين السليمانية – الصباح الجديد عباس اركوازي قال مدير عام الصحة بمحافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي، ان فايروس كورونا سيوقع ضحية في كل عائلة بالمحافظة، وذلك عقب الانتشار الواسع الذي يسجله الفايروس في محافظات اقليم كردستان، في ظل عدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الارتفاع الحاد في اعداد الاصابات....

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