انه صراع مصالح لا ربط له بمصلحة جماهير سنجار! - فارس محمود

2020/10/26 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود (حول اتفاق الكاظمي-حكومة الاقليم حول سنجار)عقدت حكومة الكاظمي وحكومة اقليم كردستان اتفاقاً "تاريخياً" فيما يخص مدينة سنجار.



يتمثل الاتفاق بإدارة الحكومة الفيدرالية للملف الامني بالتنسيق مع حكومة الاقليم (قل الحزب الديمقراطي الكردستاني)، بينما تتولى مدينة الموصل الجانب الخدمي بالمدينة، على ان تتم اعادة سكان المدينة وابعاد الجماعات المسلحة في المدينة من مثل الحشد الشعبي، حزب العمال الكردستان ......





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