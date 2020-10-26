2020/10/26 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – رد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على الانتقادات الصادرة من لاعبه فرانشيسكو إيسكو، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني.



ولم يشارك إيسكو في فوز ريال مدريد على برشلونة (3-1)، السبت الماضي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



إيسكو غاضب قناة “Movistar” التليفزيونية الإسبانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يرد على انتقادات إيسكو وكالة الصحافة المستقلة.

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