2020/10/26 | 23:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" حوالي 650 نقطة، مع قفزة قياسية في إصابات كورونا.

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