مجلس النواب يستكمل قانون الانتخابات بجلسة جديدة بعد قليل

2020/10/26 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يفتتح جلسة بعد قليل لاستكمال قانون الانتخابات بما يتعلق بدائرتي نينوى وكركوك

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