2020/10/26 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الاثنين ، بمقتل شخص وجرح اثنين اخرين بنزاع عشائري في ناحية العكيكة التابعة الى قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .



وقال المصدر ان ” نزاعا عشائريا حدث بين اشخاص من عشيرة واحدة ، استخدمت فيه اسلحة نارية ، تسبب بمقتل شخص واصابة اثنين اخرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل شخص و جرح أثنين آخرين بنزاع عشائري جنوبي ذي قار وكالة الصحافة المستقلة.

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