مجلس النواب يرفع الجلسة رقم 13

2020/10/26 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

قررت رئاسة مجلس النواب، رفع الجلسة رقم (13) الى اشعار اخر.

وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان مجلس النواب رفع الجلسة (13).

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية مساء اليوم الاثنين، وصوت وناقش خلالها على عدد من القوانين المدرجة ضمن جدول اعماله .

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