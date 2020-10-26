الحضارات بمعرض فني في السليمانية

2020/10/26 | 23:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان "الحضارات" افتتح معرضا فنيا للرسم على كلري دلخواز في مدينة السليمانية بمشاركة 60 فنانا من العراق ومدن عربية وبحضور عدد من الفنانين والمثقفين ونخب سياسية.

وافتتح المعرض عضو المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار وقدم التهاني للفنانين المشاركين.

وقال محمد العلاف المدير التنفيذي للمعرض" نحن سعداء بمشاركة عدد من الفنانين من العراق وكردستان ومن دول عربية في مدينة الثقافة والفن وهو دليل على اهمية السليمانية ودورها في ريادة الفن وخاصة الفن التشكيلي."

واشار الفنان التشكيلي الكبير محمد فتاح" الفن طريق الحياة الجميلة ونحن اليوم نلتقي بكوكبة من الفنانين الكبار بعرض لوحاتهم التي تعكس حضارات العراق من شماله الى جنوبة وهي فرصة لبناء جسر تواصل بين المحافظات العراقية واقليم كردستان ,فالف لا حدود له اينما وجد اتمنى ان تكون المعارض القادمة في وسط وجنوب العراق لنكون ملحمة تاريخية يربط المكونات بأواصر الفن الاصيل."

فيحاء الاغا فنانة تشكيلية واعلامية شاركت بالمعرض وقالت" مهرجان حضارات الدول هو معرض متميز بتلاقيه الكبير بين اللوحات والهام الفنانين لتاريخ العراق وواقع الحضارات الممزوجة بعتق التاريخ الأصيل , الاعمال متنوعة ومختلفة ومشاركتي بلوحتين هي وهو التي تمثل المراة والرجل الذين يمثلون الحياة بتكامل الجنسين ."

PUKmedia/ عدنان الجاف/ السليمانية‌

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