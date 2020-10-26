وزير الموارد المائية: لدينا مشكلة في التفاوض مع ايران

2020/10/26 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، أن هناك متابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء لملف المياه، مؤكدا وجود مشكلة في التفاوض المائي مع إيران.

وقال الحمداني في تصريح متلفز تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي" تفاصيله، اليوم (26 تشرين الاول 2020)، إن "التجاوزات على حوض النهر بلغت 150 مترا مكعبا بالثانية"، مشيرا إلى أن "أهالي بدرة وجصان لا يصلهم الماء بسبب المتجاوزين".

وأضاف "لدينا مشكلة في التفاوض المائي مع إيران"، مبينا أن "مياه البزل فقط التي تأتي من إيران".

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