التعليم العالي تحدد آلية دوام طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي الجديد

2020/10/26 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أن يكون دوام طلبة الدراسات العليا حضوريا في القاعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع للعام الدراسي 2020/2021.



وذكرت دائرة العلاقات والاعلام في الوازرة، وفق بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2020)، انه "تقرر دوام طلبة الدراسات العليا سيكون حضوريا في القاعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع للعام الدراسي 2020/2021 مع توظيف التعليم الإلكتروني وتقنياته".

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