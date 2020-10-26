2020/10/26 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان العراقي الاثنين، على انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 واتفاقية هوية وثائق البحار لسنة 2003.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينضم رسميا إلى اتفاقية العمل البحري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينضم رسميا إلى اتفاقية العمل البحري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).