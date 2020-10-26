ميركل وكونتي يناصران ماكرون ضد إردوغان

2020/10/26 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهجمات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر تصريحاته بشأن الإسلام، معتبرة أنها “تشهيرية”، وفق ما أعلن المتحدث باسم ميركل الاثنين.



وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفن زايبرت “إنها تصريحات تشهيرية وغير مقبولة إطلاقاً” خصوصاً في سياق “القتل المروّع للأستاذ الفرنسي صامويل باتي من جانب […]

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