2020/10/26 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أثار تصريح للفنانة المصرية رانيا يوسف ، عن فيروس كورونا ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سخر بعض النشطاء من حديثها ودشنوا هاشتاغ بعنوان “مدام رانيا” ردا على الفنانة المصرية.



وتحدثت رانيا يوسف ، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: “أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



أول تعليق لـ”رانيا يوسف” بعد السخرية من حديثها عن الديناصورات وكالة الصحافة المستقلة.

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