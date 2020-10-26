2020/10/26 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



قالت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، رغم انها وزعت الاعلام العراقية والورود على المتظاهرين في المحافظة ، إلا أن منتسبيها تعرضوا للإعتداء ما أدى الى إصابة 30 منتسب امني بينهم ثلاثة ضباط بجروح بالغة .



وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) ضمن “توجيهات القائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء : اهدينا المتظاهرين الورود والأعلام واعتدى “المندسون” علينا وكالة الصحافة المستقلة.

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