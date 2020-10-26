دعوات تركمانية لتحويل تلعفر الى محافظة وتوافق عربي كردي على دوائر نينوى وكركوك

2020/10/26 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان يسعى‭ ‬نائبان‭ ‬عن‭ ‬المكون‭ ‬التركماني‭ ‬ومن‭ ‬خلفهما‭ ‬تيارات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬تركمان‭ ‬العراق،‭ ‬لاستحصال‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬بتحويل‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬التابع‭ ‬لنينوى‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬إلى‭ ‬محافظة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬برلمانية‭ ‬تمهد‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭.‬وبحسب‭ ‬قانونيين‭ ‬فإن‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الحشد‭ ‬الاعلامي‭ ‬والسياسي‭ ‬ولن‭ ‬يكتب‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ […]

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