2020/10/26 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعنا مراراً عن توجهات لاصلاح اداري في العراق طالما وردت في البرامج الحكومية الثخينة، غير أنَّ الواقع المرير للترهل القائم في الوزارات والمؤسسات والدوائر يحيل الى قراءة مغايرة.ذلك أنَّ الترهل الاداري بات انعكاساً لواقع سياسي يعتاش على المحاصصات التي هي كُلّ شيء في حياة العملية السياسية.والترهل الوظيفي يعني الهدر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارتان بسعر وزارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارتان بسعر وزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).