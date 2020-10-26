الأردن‭ ‬يبلغ‭ ‬سفيرة‭ ‬باريس‭ ‬رفضه‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬مسيئة‭ ‬للنبي‭ ‬محمد

2020/10/26 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تحرق‭ ‬صور ماكرون‭ ‬وعلم‭ ‬فرنسا بغداد‭- ‬عمان‭- ‬الزمان شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين‭ ‬تظاهرة‭ ‬محدودة‭ ‬العدد‭ ‬نددت‭ ‬بتصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والتي‭ ‬تعهد‭ ‬فيها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الرسوم‭ ‬الكاريكاتورية‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭.‬ وتظاهر‭ ‬العشرات‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬فصيل‭ ‬موال‭ ‬لإيران،‭ […]

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