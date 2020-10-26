2020/10/26 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهرة في بغداد تحرق صور ماكرون وعلم فرنسا بغداد- عمان- الزمان شهدت العاصمة العراقية بغداد الاثنين تظاهرة محدودة العدد نددت بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تعهد فيها الدفاع عن الرسوم الكاريكاتورية التي تتناول النبي محمد وذلك تحت شعار الدفاع عن حرية التعبير. وتظاهر العشرات أمام السفارة الفرنسية في بغداد بدعوة من فصيل موال لإيران، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يبلغ سفيرة باريس رفضه نشر صور مسيئة للنبي محمد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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