الزمالك يضمن وصافة الدوري المصري

2020/10/26 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين في الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز، ليضمن الفريق الأبيض وصافة ترتيب النسخة الحالية من المسابقة.



وسجل للزمالك كل من مصطفى محمد في الدقيقة 12، وكابونجو كاسونجو في الدقيقة 24، وأشرف بن شرقي في […]

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