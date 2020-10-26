2020/10/26 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشفت ملكة جمال إيران 2019-2020 lily ahmad ali التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن ان اصول والدتها العربية خولتها المشاركة في مسابقة جمالية جديدة ستقام قريباً في بلد عربي سياحي ، و أشارت الى ان ٥٠ بالمئة من عملية التصويت تمت من خلال شبكة الانترنت بشفافية تامة و ان نسبة الاصوات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص lily ahmad ali : سأنافس ياسمين صبري وهيفاء وهبي وكالة الصحافة المستقلة.

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