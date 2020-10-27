المالية النيابية تعقد اجتماعا الثلاثاء برئاسة الكعبي لمناقشة قانون تمويل العجز

2020/10/27 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

تعتزم اللجنة المالية النيابية، عقد اجتماع غدا الثلاثاء برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان اللجنة المالية ستعقد غدا الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي.

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